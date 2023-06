Funcionário da Sanesul morre em acidente entre caminhonete e moto na BR-376 em MS

Ramsses Ribeiro de Moura, de 40 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (28) após sofrer um grave acidente de trânsito, na BR-376 entre Dourados e Fátima do Sul, envolvendo sua motocicleta e uma caminhonete, conduzida por um cirurgião-dentista.

A vítima trabalhava na empresa da Sanesul, em Fátima do Sul, mesmo cidade onde o dentista também atua. A segunda vítima foi encaminhada para um hospital de Dourados e identificada como Fernando Bruschi.

Segundo o site MS News, o motociclista seguia pela rodovia e em determinado momento colidiu contra a caminhonete, que caiu numa ribanceira. O motoqueiro faleceu ainda pelo local e não há informações sobre o que teria provocado o acidente entre os veículos.

Ainda conforme o site, Fernando foi socorrido com ferimentos graves e logo após ser atendido em Fátima do Sul, foi transferido para Dourados e não há informações do seu estado de saúde.

O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes.

