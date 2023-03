Durante a noite desta terça-feira (28), funcionários do frigorífico da JBS em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, passaram mal com o vazamento de amônia e foram encaminhados para unidades hospitalares.

Segundo informado pelo site Ligado na Notícia, dezenas de trabalhadores que faziam parte da linha de produção foram contaminados pelo composto químico.

Ainda conforme o site local, ambulâncias da própria empresa foram mobilizadas para realizar o atendimento médico aos trabalhadores, mas devido à grande quantidade, foi necessário o apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Alguns funcionários ainda estariam em observação em unidades de saúde, no entanto, alguns poderiam ser transferidos para o Hospital da Vida. Uma pessoa estaria em estado grave por conta da contaminação.

Ao site, a JBS confirmou o acidente, mas não informou o número de trabalhadores atingidos, mas que a situação havia sido controlada. Esclareceu ainda que os colaboradores receberam pronto atendimento e que está prestando todo apoio necessário.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também