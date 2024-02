Funcionários que mataram fazendeiro em Corumbá são investigados por latrocínio

Saiba Mais Interior Funcionários matam dono de fazenda após serem demitidos em Corumbá

Foram identificados como David Rodrigues Lima, de 25 anos, e Alexandro da Silva Sampaio, de 35 anos, os dois funcionários de terem assassinado João Luiz Martins Carvalho, de 75 anos, em uma fazenda no Pantanal de Nabileque, em Corumbá, neste domingo (25). Eles cometeram o crime logo após terem sido demitidos pelo fazendeiro.

Eles foram presos em flagrante pelo crime de latrocínio, pois após assassinarem o idoso com golpes de facão, os suspeitos roubaram a caminhonete Chevrolet S-10, que pertencia a João. Ainda com os indivíduos estavam R$ 225, uma lâmina de cheque no valor de R$ 844 e um relógio.

Conforme informado pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), que realizou a prisão dos suspeitos, eles foram informados sobre o crime e o possível trecho que os criminosos iriam percorrer.

Na região de Miranda, os policiais visualizaram a caminhonete em alta velocidade pela MS-243, que dá acesso à rodovia BR-262. Foi dado sinais e ordens de parada, mas o condutor desrespeitou e tentou fugir, sendo alcançados e abordados a alguns quilômetros.

David e Alexandro admitiram que trabalhavam na fazenda para João Luiz e em razão de terem sido demitidos, retornaram para a propriedade rural mataram o fazendeiro a golpes de faca e fugiram levando a caminhonete e alguns pertences da vítima.

O valor em dinheiro, o cheque, a caminhonete e os pertences da vítima foram apreendidos e os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Funcionários matam dono de fazenda após serem demitidos em Corumbá

Deixe seu Comentário

Leia Também