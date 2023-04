Garçonete procura polícia após ficar seminua para receber pagamento em MS

Na segunda-feira (17), uma jovem, de 24 anos, procurou a delegacia para denunciar uma empresária por fazê-la ficar seminua para receber o pagamento da semana trabalhada em uma lanchonete, na região central de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu no último domingo (16).

A vítima, segundo informou o site Cenário MS, relatou que foi contratada para trabalhar como garçonete em uma lanchonete e o combinado entre ela e a empresária, a jovem receberia semanalmente, aos domingos, pelo serviço.

A jovem ficou trabalhando no local por cerca de 45 dias, mas no domingo, quando houve a situação, a empresária pagou somente a metade do valor à funcionária, pedindo que o uniforme fosse entregado no dia seguinte, para assim receber a totalidade do serviço.

No entanto, a garçonete questionou se o pagamento integral seria realizado se ela entregasse o uniforme naquele momento. Tendo recebido a resposta positiva, a jovem retirou a camiseta e devolveu para a empresária, ficando apenas com o sutiã.

Mas a situação piorou, porque a empresária arremessou o dinheiro que seria pago no chão. A vítima recolheu o dinheiro e deixou o estabelecimento seminua. Ela ainda ressalta que o valor total das diárias não foi completamente pago, pois a empresária justificou que descontou dos itens que teriam sido consumidos pela funcionária.

O caso foi registrado e a Polícia Civil de Bataguassu deu início as investigações.

