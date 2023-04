Gestante de 5 meses é obrigada a fazer aborto após se envolver com homem casado em MS

Jovem, de 29 anos, passou por uma situação delicada durante a terça-feira (11), após ser obrigada a tomar um medicamento dado pelo suspeito, no qual ela teve envolvimento, que fez abortar sua gestão de 20 semanas. A vítima ficou internada no Hospital Regional de Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem explicou que teve o envolvimento com esse homem casado, mas que lembra apenas o primeiro nome dele. Ela afirmou que na noite de segunda-feira (10), foi levada para um local desconhecido e obrigada a tomar o remédio que a fez dormir.

Na manhã seguinte, ela acordou com fortes dores abdominais e pediu ajuda de um amigo para encaminha-lá até o Hospital Regional. Por lá, a equipe médica verificou que ela estava grávida de 20 semanas e ficaria em observação.

O suspeito de fornecer o medicamento mora em Pedro Juan Caballero, mas a jovem não soube dizer o endereço correto. A vítima, inclusive, foi orientada a procurar uma comissária no Paraguai para registrar a denúncia.

Quando a Polícia Civil foi até o hospital, recebeu a informação que a jovem estaria na sala de cirurgia para a curetagem, procedimento realizado para retirar os restos placentários de um aborto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

