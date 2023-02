Grave acidente mata cinco pessoas, entre elas, duas crianças na MS-040

Um gravíssimo acidente envolvendo uma Ford Ranger e um caminhão boiadeiro deixou pelo menos cinco pessoas mortas no início da manhã desta quinta-feira (16), na MS-040, próximo à Santa Rita do Pardo, a 242 quilômetros do Campo Grande.

Ainda não há identificações das vítimas, porém, segundo o site Cenário MS, são duas crianças, uma mulher e dois homens que estavam na caminhonete.

De acordo com as informações do site, a Ranger atingiu a traseira do caminhão boiadeiro na altura do km 200 da rodovia. Não há informações do estado de saúde do motorista.

O acidente aconteceu em frente ao trevo de acesso a uma fazenda. Porém, as informações sobre o que teria provocado o acidente ainda é limitada.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Santa Rita do Pardo estiveram no local. Os corpos foram removidos para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também