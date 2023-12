Grávida, jovem é espancada e atropelada pelo namorado em Ribas do Rio Pardo

Durante a madrugada deste domingo (3), Pedro Henrique, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio contra sua namorada, de 26 anos, que está grávida de 5 meses. Ele espancou e atropelou a vítima quando voltavam de uma confraternização em Ribas do Rio Pardo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para a polícia que estava retornando de uma confraternização com seu namorado, mas no trajeto de volta para casa, ambos passaram a ter uma briga, mas que Pedro passou a agredi-lá ainda dentro do veículo.

Ele desferiu vários socos, inclusive na barriga, mesmo sabendo da gravidez da jovem. Fugindo das agressões, ela desceu em uma estrada vicinal e andando pela região, acabou torcendo o pé e ficou sentada. O namorado, que estava mais a frente com o veículo, deu marcha ré, atingindo a cabeça, barriga e seios da vítima.

Pedro colocou a namorada no veículo e disse que a levaria para casa para tomar um banho, mas ela se recusou e justificou que precisaria de atendimento médico, pois estava com sangramento na cabeça e com hematomas por causa das agressões, ficando preocupada com o bebê. Ela foi deixada na frente do Hospital 19 de Março e o agressor fugiu na sequência.

A Polícia Militar realizou diligências em vários endereços, mas não encontrou o suspeito. Por volta das 2h da manhã, a própria vítima, após estar mais estável e receber atendimento médico, ligou para a polícia e explicou que o suspeito estaria novamente em sua residência.

Pedro Henrique foi encontrado na casa, aparentando estar em estado visível de embriaguez. Ele recebeu voz de prisão, passou por atendimento e foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.

Preso em flagrante, o acusado vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio, violência doméstica e familiar.

