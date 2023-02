Helicóptero cai na fronteira e duas pessoas morrem

Na manhã desta quinta-feira (9), um helicóptero caiu na região de Paso Hû, próximo a Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul e deixou pelo menos duas pessoas mortas carbonizadas.

De acordo com as informações do site Capitan Bado, ainda não foi possível identificar as vítimas do acidente aéreo.

Ainda segundo o portal, a aeronave é particular, ou seja, não pertence a Força Pública do Paraguai.

Autoridades estão em deslocamento para apurar mais detalhes a respeito da queda do helicóptero.

