Helicóptero que caiu na fronteira saiu do Brasil e mortos seriam brasileiros

O helicóptero que caiu na fronteira com Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira (9), na região de Yby Yaú, seria do Brasil e os tripulantes também seriam de nacionalidade brasileira, embora ainda não tenham sido identificados.

A Polícia Nacional do Paraguai ainda investiga o caso.

Segundo o site Capitan Bado, a aeronave explodiu e as duas vítimas saíram, mas não resistiram aos ferimentos. A principal suspeita é que o helicóptero tenha se chocado contra uma torre elétrica, provocando sua queda.

Ainda segundo o portal, a aeronave é particular, ou seja, não pertence à Força Pública do Paraguai.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também