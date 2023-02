Homem atira e morre em confronto contra o Bope em Bela Vista

Um criminoso, identificado apenas como 'Negão do PCC' morreu durante um confronto com o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na tarde de domingo (12), no município de Bela Vista, próximo a fronteira com o Paraguai.

Segundo as informações, os policiais faziam rondas quando foram acionados para averiguar a situação de uma denúncia de um homem armado em uma casa.

Ao chegarem no local, encontraram o suspeito sentado na varanda, que quando visualizou a equipe, passou a disparar contra os policiais, fazendo com que fosse feito o revide.

Atingido, 'Negão' foi desarmado e com vida, foi encaminhado até um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada na unidade hospitalar.

Na casa, a equipe do BOPE encontrou uma pistola de calibre 9 milímetros, usada pelo criminoso no confronto, além de um caminhonete roubada em Minas Gerais e com placas do Paraguai.

O indivíduo tinha uma extensa ficha criminal.

