Homem bate em companheira com pata de vaca e é preso em MS

Um homem, de 27 anos, foi preso na última sexta-feira (3) após agredir sua companheira, de 42 anos, com uma pata de vaca, na residência onde viviam, em Costa Rica.

Conforme a ocorrência, a mulher teria discutido com o marido e, em determinado momento, ele desferiu um golpe com a pata do animal na cabeça da esposa. A Polícia foi acionada por vizinhos e ao chegar lá encontrou a mulher ensanguentada.

Testemunhas informaram o possível endereço para onde o autor teria fugido, então, o jovem foi foi localizado algumas quadras a frente do local onde ocorreu a violência.

Ele foi encaminhado para a delegacia local, juntamente com o objeto utilizado no crime.

