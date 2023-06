Homem cai de barco e desaparece no rio Paraguai, em Corumbá

O Corpo de Bombeiros segue na busca por um homem, de 43 anos, que caiu de uma embarcação durante a madrugada de sábado (24), no rio Paraguai, na região do Tagiloma, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O primeiro dia de buscas foi encerrado neste sábado. A tendência é que os militares retornem a região neste domingo (25) para dar continuidade aos serviços.

Segundo informações da corporação, o homem estava seguindo viagem com outros tripulantes no barco, mas em determinado momento, ele desapareceu ao cair nas águas do rio.

Os tripulantes não souberam informar o local exato, tampouco o momento em que houve a queda da vítima no rio.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil para ajudar nas investigações.

Deixe seu Comentário

Leia Também