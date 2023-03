Homem cai de trator e fica com uma das pernas presa na roda no Pantanal

Um homem, de 44 anos, sofreu um acidente na manhã desde sábado (11), após cair de um trator em uma fazenda localizada no Pantanal, aproximadamente 240 quilômetros de Coxim.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o resgate foi feito por uma aeronave, o voo durou aproximadamente 45 minutos.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima com uma das pernas presa entre uma das rodas e a estrutura do maquinário pesado.

De acordo com informações o homem sofreu fratura no fêmur esquerdo, além de escoriações e ferimentos pelo corpo, mas estava consciente e orientado.

A vítima foi colocada no avião e transportado até Coxim/MS onde passa por exames médicos e passará por procedimentos cirúrgicos. O estado de saúde é considerado estável.

As informações são do RV News

