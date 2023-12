Homem coloca fogo em casa com crianças dentro em Sidrolândia

Duas crianças, de 5 e 11 anos, foram resgatadas de um incêndio, a princípio, criminoso na noite desta quinta-feira (7) em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Com queimaduras de 3° grau, as vítimas foram transferidas para a Santa Casa em estado grave e estão acompanhadas da mãe.

A mãe das crianças suspeita que a ação criminosa possa ter sido ocasionada pelo seu ex-marido, no qual conviveu com ele por anos, mas que ele não aceita o fim do relacionamento. Por conta disso, ele teria feito diversas ameaças contra ela.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma vizinha acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e informou que ajudou na retirada das vítimas do local, percebendo que minutos antes, um indivíduo deixou a residência em uma motocicleta vermelha.

A mãe estava trabalhando no momento do crime e foi informada. Após alguns momentos, ela teve uma conversa informal com a Polícia Militar, onde relatou que deixava as filhas sem a supervisão de um responsável, já que não teria condições financeiras para arcar com uma babá.

Contudo, fez a ressalva de que há câmeras de monitoramento no local e que deixava contatos de pessoas adultas para que as filhas pudessem ligar, caso existisse algum problema. Em relação ao fato, a mulher acusou o ex-marido de ter provocado toda a situação pelo fato do fim do relacionamento.

Após algumas diligências para tentar localizar o suspeito, ele foi encontrado na casa do seu irmão. As características repassadas pela mãe das crianças condiziam com as vistas pelos policiais militares. A motocicleta citada pela vizinha também foi localizada no imóvel.

Questionado sobre os fatos, o suspeito estava embriagado e disse que teria até um show no parque de exposições da cidade, saindo por volta das 23h30 e que somente passou em frente ao local do crime, mas não teria parado, negando que tenha ateado fogo na residência.

O Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir as chamas e a Polícia Científica, esteve pelo local.

