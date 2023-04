Homem desaparece no lago de Usina após cair de caiaque

Um homem desapareceu na região do lago da Usina Sérgio Motta, no Rio Paraná, na manhã deste domingo, dia (09). De acordo com as informações do site Nova News, o jovem teria caído de um caiaque, quando remava nas proximidades de uma área de lazer, conhecida como loteamento Paraíso, no município de Anaurilândia.

A situação aconteceu por volta das 10 horas da manhã deste domingo (9). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionadas e atenderam a ocorrência.

Residentes na localidade informaram que o jovem estava sem colete ou qualquer proteção no momento da queda.

