Homem drogado e alcoolizado é esfaqueado após arranjar confusão em Três Lagoas

Homem, de 49 anos, foi parar no hospital após arranjar uma confusão e ser esfaqueado com a própria faca que portava na Vila Terezinha, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, durante a noite deste domingo (11).

Segundo informações do site 24h News MS, o homem estava sob efeito de drogas e álcool, quando passou a arrumar confusão com pessoas que estavam sentadas na frente de uma residência.

Ainda conforme o site, uma mulher informou que seu filho e o amigo estavam na frente do imóvel, quando o homem passou e começou a agredir o amigo do filho.

O filho da testemunha passou a ajudar o amigo e conseguiu golpear o suspeito. Apesar dos esforços, o rapaz e a mulher que também ficaram feridos na ação.

O homem foi ferido com facadas no braço esquerdo e no tórax, sendo encaminhado para o Hospital Auxiliadora. As demais partes foram levadas para a delegacia para prestarem esclarecimentos.

