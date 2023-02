Homem é assassinado a tiros e suspeito foge de carro em Três Lagoas

Edmilson dos Santos, de 44 anos, conhecido como 'Peixe', foi assassinado a tiros na noite de sábado (18) na rua Paranaíba, na área central de Três Lagoas, distante a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma situação em que testemunhas diziam ter acontecido diversos disparos de arma de fogo.

Ao chegar no local solicitado, os policiais encontraram o corpo de Santos. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

Testemunhas informaram a polícia que após o crime, o suspeito entrou correndo em um Fiat Uno, de cor branca, fugindo em alta velocidade no sentido ao bairro Colinos.

Diligências foram feitas, mas até o momento não foi realizada nenhuma prisão. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

