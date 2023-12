Homem é assassinado com golpes de faca em Fátima do Sul

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com golpes de faca pelo corpo no final da noite desta quarta-feira (6), no bairro Jardim Hidalgo, em Fátima do Sul - a 239 quilômetros de Campo Grande.

A vítima apresentava perfurações na região do abdômen e nas costas. Até o momento, ninguém foi preso ou apontado como suspeito do crime.

Segundo o site MS News, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado na tentativa de socorrer o homem, porém, quando chegaram ao local, a vítima não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para dar prosseguimento aos trabalhos de praxe e liberar a ocorrência.

O caso estará sendo investigado e foi registrado como homicídio simples.

