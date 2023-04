Homem é atropelado e bicicleta vai parar embaixo de caminhonete em anel viário

Homem, que não teve identidade revelada, foi atropelado por uma caminhonete, na noite deste domingo (16), próximo à ponte do Córrego Umbaracá, na alça do anel viário de Nova Andradina. A bicicleta foi parar embaixo do veículo e a vítima teve apenas escoriações.

Conforme o site Nova News, o ciclista trafegava pelo meio da pista ou tentava atravessar a rodovia quando foi atingido pela caminhonete.

Com o impacto, a bicicleta foi parar embaixo do veículo e a vítima arremessada ao solo, sofrendo escoriações.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e prestou os primeiros socorros ao ciclista, que foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Os ocupantes da caminhonete não se feriram. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) também foi acionada.

