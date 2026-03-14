Homem é baleado após criminosos invadirem casa se passando por policiais em Coxim

Um homem de 34 anos foi baleado durante a madrugada deste sábado (14) após criminosos invadirem uma residência se passando por policiais, no bairro Senhor Divino, em Coxim. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo dentro do próprio quarto e precisou ser socorrida.

De acordo com o boletim de ocorrência, três homens entraram na casa gritando “polícia”. No momento da invasão, a vítima estava deitada com a esposa quando os suspeitos chegaram até o quarto. Segundo relato da mulher, ao se levantar, o morador foi questionado pelos criminosos sobre o paradeiro de um homem conhecido como “Titio Avô”. Em seguida, um dos invasores efetuou disparos contra ele.

O homem foi atingido por um tiro de raspão na cabeça e outro na região das costas. Mesmo ferido, ele conseguiu correr para fora da casa para escapar dos atiradores. Após os disparos, os suspeitos fugiram em um veículo de cor escura, tomando rumo desconhecido.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e encaminhada ao Hospital Regional de Coxim. Conforme avaliação médica, ele apresentava um ferimento de raspão na cabeça e uma perfuração nas costas, com possibilidade de projétil alojado.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais civis e peritos estiveram no local para realizar os levantamentos e preservar a cena do crime. Informações repassadas à polícia indicam que os criminosos procuravam outro homem, que chegou à residência após o ataque. Ele afirmou aos policiais que já esperava uma possível atentado contra ele devido a conflitos recentes entre facções criminosas na cidade.

Segundo a própria vítima, os invasores perguntavam repetidamente por esse homem antes de atirarem, o que reforça a suspeita de que ele tenha sido baleado por engano.O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

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