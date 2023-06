Homem é esfaqueado até a morte em Dourados

Na madrugada deste domingo (25), um homem, de aproximadamente 40 anos, e sem identificação, foi encontrado morto com pelo menos quatro perfurações causadas por faca na rua Barnabé Minhos, no Jardim Flórida II, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

As facadas atingiram seu peito e suas nádegas. Com ele, ainda foi encontrado uma mochila contendo roupas, perfumes e calçados, e uma bicicleta, de cor vermelha.

Conforme o site Ligado na Notícia, populares acionaram a Polícia Militar que ao chegar pelo local, constataram a informação do homicídio e logo pediram a presença da Polícia Civil e da Perícia Científica.

Ainda segundo o site, o homem teria sido esfaqueado em uma residência no qual, no sábado (23), uma pessoa havia sido encontrada morta por causas naturais. Por lá, foi verificado a existência de manchas de sangue.

A polícia constatou ainda que a vítima foi agredida com os golpes de faca em uma casa onde um homem foi encontrado morto de causas naturais na tarde deste sábado no mesmo endereço.

Sem identificação, as características passadas pela polícia era de que a vítima de esfaqueamento possuía uma tatuagem do 'Corinthians' no peito, outra com o nome 'Felipe' no braço esquerdo e mais uma escrito 'amor' no braço direito.

Após os trabalhos das autoridades, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e o caso registrado na Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

