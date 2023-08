Homem é espancado por populares após tentar matar ex-mulher a facadas em Paranaíba

Boanerges Divino Silva Junior, de 41 anos, foi preso em flagrante durante o domingo (13) após tentar matar sua ex-mulher, de 41 anos, a facadas em um pesqueiro na cidade de Paranaíba - a 410 quilômetros de Campo Grande. Ele ainda atingiu um homem, de 57 anos, que estaria próximo à vítima e a confusão foi devido aos ciúmes que ele sentia da ex.

Ele foi contido por populares e por um segurança do estabelecimento durante o ataque. Testemunhas ainda presenciaram as agressões de frequentadores que ficaram insatisfeitos com a atitude do acusado ao ter provocado os ferimentos nas vítimas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Boanerges teria invadido o pesqueiro por sentir ciúmes da ex-mulher que estava reunida com amigos. Ela tinha medida protetiva contra ele e estava separados há dois meses, e vinha recebendo ligações e ameaças.

No momento em que encontrou a ex-mulher, o homem atingiu ela com uma facada entre a lombar e a nádega do lado esquerdo. O homem que tentou impedir a ação também foi esfaqueado na região da escapula do lado esquerdo.

A mulher foi socorrida por uma amiga até a Santa Casa e o homem foi para um hospital particular. Boanerges, por conta das agressões sofridas dos populares, também foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e foi posteriormente liberado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, tentativa de feminicídio e descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

