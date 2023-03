Homem Ã© ferido a tiros por passageiros de Gol ao chegar em casa em Dourados

Um homem, de 38 anos, sofreu uma tentativa de homicídio após ser ferido a tiros na noite deste sábado (11) próximo a sua casa, no Jardim Colibri, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um disparo na lateral das costas, mas que o tiro transfixou seu tórax. Ele foi encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Vida.

Os suspeitos estavam em um veículo Volkswagen Gol, mas o homem não conseguiu identificar quantas pessoas eram, nem quais eram as características ou a placa do carro.

O local não ficou preservado, nem quando a Polícia Militar foi em busca de informações, por isso, não houve o acionamento da Perícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão de Dourados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também