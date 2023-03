MÃ£e denuncia homem apÃ³s flagrÃ¡-lo passando a mÃ£o em crianÃ§a de 3 anos em MS

Uma mãe, de 20 anos, procurou a delegacia durante a quarta-feira (15) para registrar uma denúncia e acusar um homem, de 29 anos, de passar a mão em uma criança, de 3 anos, enquanto ela estava dormindo na Aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Dourados News, a jovem estava na companhia de um adolescente, de 15 anos, e do suspeito, quando ele teria entrado em um dos cômodos da residência. Ele chegou a pedir para ir ao banheiro e demorou para retornar.

Ainda na versão apresentada pela mãe, ela escutou a criança gritando no quarto e quando chegou ao cômodo, visualizou o homem passando as mãos nas pernas da vítima. O homem, ao ver a mulher, afirmou estar apenas trocando a roupa da menina.

Detido, ele foi encaminhado para a 1° Delegacia de Polícia Civil, onde negou todas as acusações e apresentou outra versão, dizendo que nunca estava na residência da denunciante, mas sim na casa do adolescente, de 15 anos.

O homem permanece detido e foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

