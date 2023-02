Homem é morto a facadas em assentamento de Itaquiraí

Um homem, de 38 anos que não teve a identidade revelada, foi morto a facadas no final da tarde desta terça-feira (21), no assentamento Santo Antônio, no município de Itaquiraí. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar no hospital.

Conforme a ocorrência, a polícia foi acionada pelo hospital São Francisco onde o homem, socorrido por meios próprios, tinha dado entrada com perfurações de faca e, logo em seguida, foi constatado o óbito.

A vítima foi recolhida pela funerária de plantão e o caso será investigado pela delegacia do município.

