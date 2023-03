Homem é morto ao tentar atacar polícia com faca em Aquidauana

Juliano Ferreira Falcão, de 32 anos, morreu, na madrugada desta segunda-feira (20), após tentar atacar a equipe de policiais militares com uma faca, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana.

Conforme o site O Pantaneiro, a equipe foi até a residência do rapaz depois de receber denúncia, ao chegar no local, Juliano já estava com a faca na mão e os policiais pediram para que ele soltasse a faca, momento em que o autor foi para cima da guarnição.

Para se defender a polícia efetuou disparos contra Juliano que ficou ferido e foi socorrido com vida, mas não resistiu e morreu no hospital regional do município.

A Polícia Civil e Perícia foram acionados, a faca utilizada foi apreendida, assim como as armas utilizadas os policiais. Juliano acumulava mais de 50 paisagens policiais, entre elas furto qualificado e tráfico de drogas.

O fato será investigado pela 1.ª Delegacia de Aquidauana.

