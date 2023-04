Homem é preso acusado de abusar da sobrinha-neta de 7 anos em Douradina

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (6) em Douradina, a 201 quilômetros de Campo Grande, acusado de estupro de vulnerável após ter abusado sexualmente de sua sobrinha-neta, de 7 anos.

A Polícia Civil prendeu o homem após a instauração de um inquérito policial para a apuração de uma denúncia feita no dia 1º de março.

Após a conclusão, o inquérito policial foi remetido ao judiciário, juntamente com representação pela prisão preventiva, que foi deferida e cumprida ontem.

