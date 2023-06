Homem é preso após agredir esposa com golpe de foice em Dourados

Um homem, identificado apenas como Gerônimo, de 52 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (23) em Dourados após agredir sua espora, de 47 anos, com um golpe de foice na região da cabeça.

Segundo informações do portal Dourados News, o homem era morador da aldeia Bororó, e por volta das 15h30 houve a agressão, motivada por uma discussão entre o agressor e a vítima.

A mulher foi encaminhada para um hospital, mas foi liberada logo em seguida, já que os ferimentos não foram graves.

O homem foi detido por lideranças da aldeia e entregue a uma equipe da Polícia Militar, que o encaminhou até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também