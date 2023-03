Homem Ã© preso apÃ³s estuprar mulher em banheiro de conveniÃªncia em MS

No Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), um homem, de 32 anos, foi preso após estuprar uma mulher em uma conveniência de um posto de combustível, em Nova Andradina.

Conforme o site Jornal da Nova, a vítima procurou a Delegacia da Mulher logo após o crime, por volta das 16h, a delegada titular da DAM, Daniella Oliveira, juntamente com a equipe policial, foi até a residência do suspeito, onde foi localizado e dado a ordem de prisão em flagrante.

A princípio, câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito entrando no banheiro assim como da vítima, as imagens foram apreendidas e anexas nos autos.

O suspeito foi autuado em flagrante, sendo interrogado em seu procedimento e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina, onde permanece a disposição da Justiça.

