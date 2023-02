Homem é preso após se masturbar para mulheres em frente a hospital de Dourados

Um homem, de 39 anos, foi preso durante a quarta-feira (22) após se masturbar e mostrar seu órgão genital para mulheres em frente ao Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Denúncias anônimas foram encaminhadas para a Polícia Militar, onde informavam que o indivíduo estaria na rua Toshynobu Katayama.

Assim que uma equipe chegou ao local, o suspeito tentou disfarçar da ação entrando no hospital. No entanto, os policiais foram atrás e fizeram a sua detenção, segundo o site Dourados News.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por ato obsceno. O homem já havia sido detido pelo mesmo crime em outras oportunidades.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem distúrbios mentais.

