Homem é preso com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes em Amambai

Um homem, de 29 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (17), com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, no bairro Indiana, em Amambai. O autor armazenava fotos e vídeos de menores em aplicativos de celular.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio da Delegacia de Polícia de Amambai, realizaram uma busca à domicílio do indivíduo, após o pedido ser expedido pelo Poder Judiciário.

Na residência do autor foram encontradas fotos e vídeos de cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, baixados através de aplicativos de celular e provedores de conteúdo na Internet.

Ele foi preso em flagrante, cometimento do crime previsto no art. 241- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem pena máxima de 4 anos de reclusão.

O caso continuará sendo investigado na Delegacia de Amambai.

