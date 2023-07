Homem fica em estado gravíssimo ao ser ferido a tiro por genro em Chapadão do Sul

Um homem, de 56 anos, foi socorrido em estado gravíssimo ao ser baleado na cabeça pelo genro, que não teve a identificação revelada, durante a tarde deste domingo (9) em Chapadão do Sul. A vítima foi transferida para Campo Grande no sistema vaga zero para melhor atendimento médico.

O suspeito do disparo ainda não foi localizado, mas as forças policiais já teriam conhecimento de quem seja o atirador e continuam em diligências para capturá-lo.

Conforme noticiado pelo site Jovem Sul News, a confusão envolveu uma discussão por causa de um xingamento direcionado a um membro da família, o que teria deixado o homem furioso.

No local da briga, uma residência, o homem teria atirado primeiramente contra o genro, que tentando se defender, desferiu um golpe de facão, derrubando a arma do homem.

Logo na sequência, o suspeito pegou a arma e atirou contra a cabeça da vítima, que foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros, que encontrou a vítima inconsciente e precisou ser entubada, antes de dar entrada na unidade hospitalar.

O suspeito fugiu do local e segue sendo procurado pela Polícia Militar. O caso deve continuar sendo investigado pela Polícia Civil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também