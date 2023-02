Homem foge pelos telhados, briga com policiais e morre ao passar mal em Três Lagoas

Maurício de Arruda, de 43 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (15) após fugir pelos telhados de várias residências, brigar com policiais e passar mal durante o atendimento no bairro Santa Rita, em Três Lagoas - distante a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Perfil News, testemunhas ligaram para a Polícia Militar afirmando haver uma pessoa em surto psicótico, ameaçando pedestres e pulando o muro de diversas residências.

Ao chegar no local, os policiais tentaram dialogar com o suspeito, mas mesmo após a conversa, o homem passou a ameaçar os militares, afirmando que estaria armado. Após o primeiro contato, Maurício começou a andar pelos telhados e sofreu uma queda, fazendo com que os policias novamente pedisse para ele se entregar.

No entanto, o suspeito passou a se bater e novamente dizer que estaria armado. Na tentativa de deter o homem, os policiais usaram spray de pimenta contra ele, quando iniciaram uma briga e até ficar sem saída e ser detido.

Porém, durante a sua prisão, Maurício passou a vomitar e durante o trajeto para uma unidade de saúde, teria vomitado mais uma vez na viatura.

A morte ainda está sendo investigada, mas os policiais suspeitam de possível overdose, parada cardíaca ou bronco aspiração, mas somente os laudos poderão afirmar as causas da morte do homem. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também