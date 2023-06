Homem foragido do ES é preso com mais de 200 quilos de maconha em Ponta Porã

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (23), em Ponta Porã, um homem foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto em Espírito Santo, após ele ser pego com 206 quilos de maconha.

A prisão ocorreu por volta das 18 horas, e envolveu viaturas da área central, da Força Tática e do Canil do 4º Batalhão de Polícia Militar da cidade, que faz fronteira com o Paraguai.

Assim que as drogas foram encontradas, o homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente da droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

