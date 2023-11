Homem morre após chocar veículo contra carreta na BR-262

Um homem, identificado como José Severino de Morais, de 53 anos, morreu na tarde deste sábado (18), após colidir o veículo que dirigia contra uma carreta na BR-262, sentido Ribas do Rio Pardo.

Conforme o site Dourados News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o acidente, envolvendo o veículo, um GM/Ônix com placa de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e uma carreta que levava frios até a cidade sul-mato-grossense.

O Corpo de Bombeiros militar informou que José seguia para Campo Grande, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e se chocou contra a carreta. A parte dianteira do veículo foi destruída na batida.

Com a batida, a carreta capotou e espalhou sua carga pela pista.

José morreu no local. Segundo os bombeiros, foram necessárias cinco horas de trabalho para que o corpo do homem fosse retirado do veículo, já que estava preso às ferragens. O motorista da carreta saiu do acidente sem ferimentos graves.

Deixe seu Comentário

Leia Também