Homem morre atropelado e polícia investiga motorista que fugiu do local

Norberto Coenes, de 50 anos, morreu após ser atropelado, na tarde desta terça-feira (21), na Rua Onze de Dezembro, Centro de Jardim, cidade a 236 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encontrada caída perto de um supermercado, chegou a ser socorrida, mas morreu em seguida. A polícia investiga o caso para encontrar o motorista que fugiu do local.

Conforme a ocorrência, Norberto foi encontrado por moradores caído, ensanguentado e inconsciente, o Corpo de Bombeiros foi acionada,levou a vítima para o Hospital Marechal Rondon, mas veio a óbito depois.

A Polícia Militar foi acionada no hospital e a suspeita é que Norberto tenha sido atropelado. Com ele foram encontrados aparelho celular, carteira com documentos pessoais e cartão bancário.

O caso será investigado para localizar o autor do atropelamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer e o corpo de Norberto levado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade.

