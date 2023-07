Homem mostra partes íntimas para moradores e foge de condomínio em Chapadão do Sul

Durante o final de semana, em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande, um homem foi acusado de praticar ato obsceno ao mostrar as partes íntimas para moradores de um condomínio, no bairro Planalto.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelos moradores que ficaram desconfortáveis com a cena.

Conforme o relato de uma moradora, o indivíduo ficou na escada e começou a urinar, fazendo mais gestos obscenos para ela. Posteriormente, ele tentou entrar em seu apartamento batendo na porta e sua filha, de 15 anos, acabou presenciando o fato.

Diante da cena constrangedora, o suspeito deixou o condomínio e tomou rumo ignorado.

A Polícia Militar realizou rondas pela região do bairro e em outras endereços próximos, não o suspeito não foi localizado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também