Homem que espancou esposa na frente das filhas morre em confronto com a PM em Corumbá

Homem, identificado apenas como Eliezer, morreu na manhã deste domingo (11) após entrar em confronto com a Polícia Militar em uma fazenda no Pantanal, próximo de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi acusado de espancar sua própria esposa na frente das filhas. Vídeos viralizaram durante o final de semana como forma de alertar e chamar a atenção das autoridades da cidade pantaneira.

A mulher e as filhas foram resgatadas, conforme divulgado pelo site MS Diário. A vítima, inclusive, chegou gravar um vídeo depois de ser agredida suplicando por ajuda. "Se algo acontecer comigo, é culpa dele. Estou aguardando a Marinha, pois só é possível chegar aqui de barco".

Com apoio da Marinha, a Polícia Militar esteve na fazenda e durante a operação para o resgate da mulher e das filhas, e também a tentativa de prisão do indivíduo, Eliezer resistiu e entrou em confronto com os militares e acabou morrendo.

A informação inicial é que o casal estava junto há pouco mais de um ano, tendo uma bebê de quatro meses.

