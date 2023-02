Homem que incendiou a casa de ex-companheira é preso em Água Clara

Um homem foi preso na noite, desta quinta-feira (2), após incendir a casa da sua ex-companheira, no Jardim das Palmeiras, em Água Clara. O indivíduo foi preso em flagrante tentando fugir de cidade.

Conforme o Portal Água Clara, testemunhas ralataram que o autor chegou o local em um veículo, ameaçando a vítima, em seguida despejou um produto líquido para provocar o incêndio.

Com as chamas, a residência ficou totalmente destruída, até o momento, não há informações sobre vítimas. Um caminhão pipa da prefeitura foi acionado para conter o fogo; A Polícia Militar também esteve no local.

