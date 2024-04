Homem que morreu atropelado na MS-395 era morador de Bataguassu e tinha 39 anos

Saiba Mais Interior Homem morre após ser atropelado e motorista fugir na MS-395

Foi identificado como Cleber Carlos Lucena, de 39 anos, conhecido como 'Jhow', o homem que morreu atropelado na madrugada deste domingo (14) na MS-395, entre Anaurilândia e Bataguassu, na região da Vila Quebracho. Ele seria morador de Bataguassu.

O motorista e o veículo que atropelaram e causaram a morte do homem ainda não foram localizados, mas as autoridades seguem apurando as informações para chegar no condutor.

Testemunhas que passavam pelo local visualizaram a vítima caída na pista e decidiram acionar as autoridades para atender a ocorrência. Uma ambulância da Vila Quebracho chegou a estar pelo local, contudo, o homem não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia.

