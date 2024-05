Homem sofre tentativa de estupro e espanca desafeto após bebedeira em Jardim

Homem, de 32 anos, precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar após ser violentamente agredido pelo parceiro de bebedeira, de 49 anos, que foi preso em flagrante no final da noite desta sexta-feira (24), em Jardim. O motivo? Ele tentou estuprar o conhecido em uma residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar visualizou imagens de câmera de segurança na frente do ocorrido, na Vila Angélica, e conseguiu saber quem era o agressor. Ao prender o suspeito, ele comentou que bateu no conhecido após sofrer a tentativa de estupro.

Ele comentou que não conhece afundo a vítima, apenas que estava ingerindo bebida alcoólica juntos e em determinado momento, a vítima tentou abusar dele. O homem foi encontrado caído e todo ensanguentado, sendo levado para um hospital para atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros.

Somente pela manhã deste sábado (25) que a vítima foi identificada após diligências da Polícia Civil, que souberam que o indivíduo havia saído recentemente do presídio.

O caso, no entanto, foi registrado como tentativa de homicídio.

