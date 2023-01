Homem tenta atravessar pista e morre atropelado na BR-163, em MS

Um homem, ainda não identificado, morreu na noite de sábado (28) após ser atropelado por um veículo de passeio na BR-163, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso.

Segundo informações do site RV News, o homem estava correndo em alguns trechos da pista, quando tentou atravessar a rodovia e foi atropelado por um carro que seguia no sentido para Coxim.

Ainda conforme o site, o acidente aconteceu em um trecho escuro e tanto o motorista, como a passageira do veículo, afirmaram que a vítima "saiu de repente" para o meio da pista, fazendo com que não tivesse tempo hábil para desviar.

O homem sofreu múltiplas fraturas e chegou a ser socorrido pela CCR MSVia, sendo encaminhado para o Hospital Paulino Alves da Cunha. Porém, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.

