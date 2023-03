Identificado homem que morreu após colisão com carreta na BR-267

Foi identificado como Dalcio Calves Teixeira, de 59 anos, homem que morreu após colisão frontal com uma carreta na BR-267, na cidade de Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros. Ele conduzia um volkswagen fusca de passeio e morreu no local.

Segundo informações do portal Nova Alvorada Informa, o homem ficou preso às ferragens. Já a motorista da carreta não teve lesões. Uma ambulância UR de resgate do corpo de Bombeiros e um caminhão pipa também foi acionado, assim como equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também