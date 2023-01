Idoso acusado de estuprar neta em fazenda de MS é preso

O idoso, de 69 anos, acusado pela própria família de ter estuprado a neta, de 7 anos, na madrugada do dia 31 de dezembro em Dois Irmãos do Buriti, foi preso na tarde de quarta-feira (4) após o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil e aceito pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

A família da vítima é natural de Sidrolândia, mas o caso aconteceu em uma propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti.

Quem flagrou o abuso sexual foi o irmão, de 18 anos, quando entrou no quarto para verificar a vítima e encontrou o idoso fazendo sexo oral na criança. A denúncia aconteceu no dia seguinte ao ato, após procura da mãe da vítima na delegacia.

Conforme informações do site Sidrolândia News, o acusado se apresentou espontaneamente na terça-feira (3) e tentou colocar a culpa na criança, dizendo que ele resistia as suas insinuações, mas confessou o estupro de vulnerável.

Sem flagrante, ele foi liberado após depoimento. Porém, a polícia representou pela sua prisão, ato aceito pela justiça. Após a ação policial, o autor foi preso em uma propriedade rural.

"Inicialmente ele quis alegar que era a vítima que se insinuava para ele, mas que ele resistia, porém, conseguimos conduzir o interrogatório de uma forma efetiva e ele foi caindo em contradições até que confessou que realizava sexo oral na criança, inclusive mencionado que os abusos ocorrem há cerca de um mês aproximadamente”, disse a delegada Cynthia Gomes, ao site local.

