Luiz Antonio Calil, de 76 anos, é a segunda vítima de grave acidente na BR-262, em Água Clara

Foi identificado como Luiz Antonio Calil, de 76 anos, a segunda vítima fatal do gravíssimo acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (6), no trecho da BR-262, que liga as cidades de Água Clara e Ribas do Rio Pardo.

Calil estava conduzindo uma BMW, acompanhado de sua esposa que estava como passageira. Ela conseguiu sair do veículo, mas o motorista aficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Conforme o boletim de ocorrência, a BMW foi atingida pela carreta conduzida pelo motorista Reinan Vieira Verdugo, a vítima que morreu carbonizada no acidente. O veículo de passeio ficou prensado entre a carreta e um caminhão que estava a frente dele.

Todos os veículos envolvidos ficaram praticamente destruídas, principalmente a carreta de Reinan, que foi tomada por um incêndio e estava carregada de eucalipto.

Ainda conforme o registro policial, a pista estava no sistema Pare e Siga, em virtude das obras. No entanto, Reinan não conseguiu frear a tempo e deu início ao acidente.

