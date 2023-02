Idoso é morto a facadas e corpo é encontrado em lagoa de Coronel Sapucaia

Beto Torales, de 73 anos, foi assassinado a facadas na noite do último domingo (12) e seu corpo foi encontrado dentro de uma lagoa na cidade de Coronel Sapucaia, quase fronteira com o Paraguai. O suspeito ainda está foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida com quatro facadas nas costas, uma na garganta e uma no olho direito.

Ainda conforme o registro, a Polícia Militar foi chamada e passou a ouvir relatos de testemunhas, que o suspeito seria um inquilino da casa do idoso.

Beto e o suspeito teriam bebido durante o domingo e uma discussão teria se iniciado, antecedendo o crime. O corpo do idoso foi encontrado a 20 metros das margens da lagoa.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram no local. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe.

