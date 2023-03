Idoso Ã© enforcado e espancado por vizinho em Nova Alvorada do Sul

Um idoso, de 78 anos, foi agredido com tapas, socos e enforcado por seu vizinho no final da tarde desta terça-feira (28), em Nova Alvorada do Sul. O autor identificado como Carlinhos, de 31 anos, ainda roubou a vítima.

Conforme o site Cenário MS, a vítima contou que Carlinhos invadiu a casa por volta das 17h30, chegou enforcando o idoso e o atingiu diversas vezes com socos e tapas. Uma arma tipo espingarda calibre 12 e dinheiro foram roubados do idoso.

O crime foi denunciado pela filha da vítima, o autor foi encontrado pela Polícia Militar próximo a um posto de combustíveis, às margens da rodovia BR-267. Ele foi abordado, detido e levado até a casa da vítima, que reconheceu o agressor.

O agressor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Noval Alvorada e o crime foi registrado como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também