Idoso é esfaqueado e roubado por trio em tentativa de latrocínio em Dourados

Um idoso, de 61 anos, foi resgatado em estado grave na noite deste domingo (19) em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, após ser esfaqueado por três assaltantes e ter seu celular e R$ 200 levados de sua residência, bairro Terra Roxa.

De acordo com o site Dourados News, a vítima estava em casa quando os três criminosos armados invadiram o imóvel e passaram a ameaçar o idoso, exigindo que entregasse armas e a chave do carro na garagem.

No entanto, a vítima reagiu à tentativa de assalto, mas foi dominado pela desvantagem numérica e atingido por três facadas, que acertaram sua cabeça e seu abdômen. O caso aconteceu por volta das 21h30 de ontem.

Uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital da Vida, onde o idoso permanece internado, mas em estado grave, porém, sem risco de morte.

Ainda conforme o site local, a Polícia Civil esteve no local do crime, pois já deu início as investigações sobre a tentativa de latrocínio.

