Idoso é espancado e fica em estado grave; casal é preso em MS

Um idoso, de 76 anos, ficou gravemente ferido após ser espancado na noite da última segunda-feira (16), no município de Rio Verde de Mato Grosso. O caso só veio a tona no fim da tarde de terça-feira (17), logo após a Polícia Civil realizar a captura do agressor, de 50 anos, e também da mulher envolvida no caso, que não teve a idade revelada.

Segundo informações do site RV News, a situação teria acontecido após a mulher ter ido à casa do idoso pedir dinheiro emprestado, mas ele teria aparecido 'seminu' para receber a suspeita. Após um atrito, o autor das agressões apareceu, teve crise de ciúmes e espancou a vítima.

Assim, a vítima foi deixada ferida na residência. Ele pediu socorro para familiares, mas afirmou que não queria chamar as autoridades, pois temia pela sua vida.

Porém, ele foi levado para a uma unidade hospitalar na manhã de ontem, onde descobriu haver sofrido um traumatismo craniano e precisaria ser transferido para Campo Grande.

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso, passou a investigar e chegou até o homem, de 50 anos, durante o cumprimento de um mandado de prisão contra o irmão do autor. Quando questionado, afirmou que viu a cena da companheira com o idoso e suspeitou que pudesse estar tendo um caso extraconjugal e o agrediu por ciúmes.

A mulher, que também foi detida e passou por esclarecimentos, afirmou que o idoso foi atendê-la seminu e isso havia gerado uma discussão, mas explicou que teria sido agredida pelo idoso.

A Polícia Civil ainda segue investigando o caso.

