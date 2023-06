Idoso estupra duas filhas e engravida neta de 12 anos em MS

Um idoso, de 71 anos, foi preso em flagrante por policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) nesta quinta-feira (22), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após abusar sexualmente de duas filhas, de 16 e 9 anos, além de estuprar e engravidar a neta, de 12 anos.

A gravidez foi reportada pelo Conselho Tutelar de Itaporã, que relatou o caso para delegacia e explicou que a adolescente está gestante de nove meses e o pai da criança seria o próprio avô.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, foi registrada ocorrência policial para apurar o crime de estupro de vulnerável.

Em que pese as suspeitas iniciais acerca de prática sexual com um vizinho, de forma consentida, um relatório do CREAS (Conselho de Referência Especializada em Assistência Social) sobre o caso e depoimentos de psicólogas que acompanham a família, apontaram o avô materno como suspeito do crime.

A avó das vítimas teria tido papel importante por conta das declarações feitas, que culminaram na identificação de outras vítimas do idoso. Ele teria abusado sexualmente de duas filhas e da neta, que ficou grávida.

A investigação da polícia também apontou que o abusador seria pai de uma criança, de 4 anos, que seria filho da adolescente atualmente com 16 anos. Com isso, o idoso é suspeito de ser pai-avô e pai-avô-bisavô.

Ainda na quinta-feira, o suspeito teria cometido mais um abuso contra a filha, de 9 anos, com atos libidinosos diversos, com carícias nos peitos e na barriga, o que motivou sua prisão em flagrante. Após o ocorrido, as vítimas foram levadas ao Hospital Universitário de Dourados, para realizaram exame de DNA visando confirmar ou não a paternidade.

As investigações seguem para melhor esclarecimento dos fatos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também